DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Vormittag südwärts

Um 09:28 Uhr ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 64,85 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'538 Punkten liegt. In der Spitze büsste die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 64,50 EUR ein. Mit einem Wert von 64,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4'938 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR an. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 17,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,59 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,37 EUR belaufen.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Was Analysten von der DWS Group GmbH-Aktie erwarten

DWS-Aktie tiefer: Fondsanbieter sammelt so viel Anlegergeld ein wie noch nie - Gewinn enttäuscht

Zurich bleibt Versicherungspartner von Deutscher Bank und DWS - Aktien im Blick