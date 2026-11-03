DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiebt sich am Mittag vor

Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 65,45 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'730 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 65,55 EUR. Bei 64,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 14'093 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,32 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 30,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,37 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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