DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Vormittag auf rotes Terrain

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 73,65 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'017 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der DWS Group GmbH-Aktie ging bis auf 73,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 14'692 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 76,60 EUR. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 3,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Mit Abgaben von 31,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,44 EUR je Aktie ausschütten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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