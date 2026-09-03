DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag höher

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 75,85 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'129 Punkten steht. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 75,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,10 EUR. Bisher wurden heute 36'991 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 76,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,44 EUR aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,19 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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