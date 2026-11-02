DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 65,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'840 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 65,40 EUR. Bei 64,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44'606 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 30,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,37 EUR.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,17 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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