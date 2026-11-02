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02.11.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 65,05 EUR zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 65,05 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'675 Punkten tendiert. Bei 65,35 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 24'603 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 78,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 17,40 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,37 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2025.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,17 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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