DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 65,05 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'675 Punkten tendiert. Bei 65,35 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 24'603 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 78,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 17,40 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,37 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,17 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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