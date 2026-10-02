DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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02.10.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Freitagvormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 68,05 EUR nach.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 68,05 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'474 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 68,00 EUR. Mit einem Wert von 68,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'784 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 78,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 13,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 26,23 Prozent wieder erreichen.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,43 EUR je Aktie ausschütten.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,27 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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