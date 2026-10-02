Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’688 0.5%  SPI 19’438 0.6%  Dow 51’019 0.2%  DAX 25’276 1.4%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 6’255 1.3%  Gold 4’148 -0.7%  Bitcoin 70’985 0.7%  Dollar 0.8291 -0.3%  Öl 100.0 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
Aktien im Blick: Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heissen
Tesla-Aktie mit Kurssprung: Auslieferungen sinken erneut - Erwartungen dennoch übertroffen
Moderna-Aktie steigt in den NASDAQ 100 auf: Gerät BioNTech jetzt ins Hintertreffen?
Nike verschärft Sparkurs nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktie sackt ab
Suche...

DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 09:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Freitagvormittag nach

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Freitagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 68,05 EUR nach.

DWS Group
63.58 CHF 0.05%
Kaufen Verkaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 68,05 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'474 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 68,00 EUR. Mit einem Wert von 68,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'784 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 78,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 13,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 26,23 Prozent wieder erreichen.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,43 EUR je Aktie ausschütten.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,27 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren


Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
01.10.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 DWS Group Buy UBS AG
29.07.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:30 ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
13:02 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
12:00 Logo WHS NFP-Daten heute: Droht jetzt der nächste Zinsschock an den Börsen?
10:56 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht – Bayer unter Druck
08:00 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
01.10.26 SMI verliert Kontakt nach oben
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’248.30 19.74 S0BAJU
Short 14’530.98 13.97 SGBK2U
Short 15’067.41 8.99 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’688.10 02.10.2026 16:56:37
Long 13’146.13 19.89 SXBT2U
Long 12’844.21 13.90 BSU9TU
Long 12’304.10 8.99 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Infomaniak startet mit hohen Kursschwankungen an Schweizer Börse
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
Aktien New York Schluss: Dow unter Druck - Inflationsdaten verpuffen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Dow schlussendlich stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie zieht an
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Roche-Aktie stabil: Konzern erzielt mit Giredestrant positive Daten bei fortgeschrittenem Brustkrebs

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/40: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/40. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.