DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die DWS Group GmbH-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 68,45 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 30'511 Punkten tendiert. Bei 68,85 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,70 EUR aus. Mit einem Wert von 68,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 35'475 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 78,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,20 EUR ab. Abschläge von 26,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,43 EUR je Aktie ausschütten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,27 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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