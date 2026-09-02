Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’331 0.0%  SPI 20’139 -0.1%  Dow 53’007 0.5%  DAX 25’865 -0.4%  Euro 0.9429 0.2%  EStoxx50 6’365 -0.1%  Gold 4’364 0.8%  Bitcoin 62’437 -0.8%  Dollar 0.8135 0.2%  Öl 94.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Uber-Aktie klettert: Grossangelegter Stellenabbau - Schritt für Wachstumspläne
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Dell-Aktie legt deutlich zu: Rekordumsatz und höhere Prognose dank KI-Server-Boom
'Lake America': Apple folgt Trumps Umbenennung
Novartis-Aktie etwas tiefer: Lizenzvereinbarung mit Alteogen - Stellenstreichungen in Basel
Suche...

DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2026 09:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag stabil

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 75,20 EUR.

DWS Group
69.77 CHF -1.20%
Kaufen Verkaufen

Bei der DWS Group GmbH-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 75,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 31'931 Punkten steht. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 75,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,90 EUR nach. Bei 74,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 773 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,86 Prozent. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 33,24 Prozent sinken.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,44 EUR ausgeschüttet werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht


Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten