DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag stabil

Bei der DWS Group GmbH-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 75,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 31'931 Punkten steht. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 75,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,90 EUR nach. Bei 74,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 773 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,86 Prozent. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 33,24 Prozent sinken.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,44 EUR ausgeschüttet werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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