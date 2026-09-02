DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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02.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 74,15 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 74,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'026 Punkten liegt. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 74,00 EUR. Mit einem Wert von 74,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 21'749 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Mit Abgaben von 32,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,44 EUR je Aktie ausschütten.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
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02.09.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
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02.09.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
02.09.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag stabil (finanzen.ch)
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26.08.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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20.08.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
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19.08.26
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Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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