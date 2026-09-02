DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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02.09.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag Verlust reich
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 74,25 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 74,25 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'739 Punkten steht. Bei 74,25 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 74,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7'849 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.
Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 76,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 3,16 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 47,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,44 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.
Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,19 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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