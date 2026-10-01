DWS Group GmbH Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von DWS Group GmbH

Um 16:28 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 67,90 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'381 Punkten steht. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,90 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,25 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88'679 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 13,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,07 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,43 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,27 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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