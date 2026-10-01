DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag im Minusbereich

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 69,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'497 Punkten liegt. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,65 EUR ab. Bei 70,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 48'682 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 12,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,40 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,43 EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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