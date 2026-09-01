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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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01.09.2026 09:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 74,70 EUR abwärts.

DWS Group
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Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 74,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'600 Punkten steht. In der Spitze fiel die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 74,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'590 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei einem Wert von 76,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,54 Prozent. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 32,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,44 EUR belaufen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 5,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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