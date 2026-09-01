DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 75,20 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'174 Punkten steht. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 74,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28'769 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 76,60 EUR. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 1,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,24 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,44 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2025.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht