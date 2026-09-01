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01.09.2026 12:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DWS Group GmbH

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 75,00 EUR.

DWS Group
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Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 75,00 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'244 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der DWS Group GmbH-Aktie ging bis auf 74,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13'777 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 76,60 EUR erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 2,13 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 33,07 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,44 EUR aus.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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