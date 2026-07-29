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Erträge gestiegen 29.07.2026 14:15:00

DWS-Aktie knickt dennoch ein: Deutsche-Bank-Tochter sammelt überraschend viel Anleger-Geld ein

DWS-Aktie knickt dennoch ein: Deutsche-Bank-Tochter sammelt überraschend viel Anleger-Geld ein

Der Fondsanbieter DWS hat im zweiten Quartal deutlich mehr Geld von Anlegern eingesammelt als gedacht.

Unter dem Strich flossen fast 25 Milliarden Euro zusätzlich, wie die börsennotierte Tochtergesellschaft der Deutschen Bank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit knapp 16 Milliarden Euro gerechnet. Der Gewinn legte vor allem dank einer geringeren Steuerlast zu.

Zwar wuchsen die Erträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 773 Millionen Euro. Doch damit verfehlte DWS die Erwartungen von Analysten ebenso wie mit dem Vorsteuergewinn, der mit 305 Millionen Euro nur eine Million über dem Vorjahreswert lag. Der Überschuss wuchs hingegen dank einer Steuergutschrift um elf Prozent auf 237 Millionen Euro.

Das verwaltete Vermögen von DWS habe mit 1,19 Billionen Euro einen Höchststand erreicht, sagte Vorstandschef Stefan Hoops. Zwar fielen die Erträge im zweiten Quartal niedriger aus als im ersten Jahresviertel, doch dies sieht der Vorstand nicht als Problem. So hatte das Unternehmen Anfang des Jahres besonders hohe erfolgsabhängige Gebühren eingestrichen, die sonst erst im zweiten Quartal eingegangen wären. Auf das erste Halbjahr gesehen legten Erträge und Gewinn von DWS deutlicher zu.

Der Vorstand hält daher an seinem Ziel fest, den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr um 10 bis 15 Prozent zu steigern. Dazu sollen die Kosten nur 55 bis 57 Prozent der Erträge aufzehren. Im ersten Halbjahr lag dieser Wert mit 57,2 Prozent noch etwas über dieser Zielspanne.

Die DWS-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 4,74 Prozent tiefer bei 68,35 Euro.

/stw/he

FRANKFURT (awp international)

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