DV8 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DV8 hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.01 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DV8 0.110 THB je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DV8 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47.2 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 36.4 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch