Duty Free International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Duty Free International hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75.52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.7 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.9 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch