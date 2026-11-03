Dutron Polymers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dutron Polymers hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.14 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.560 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 236.5 Millionen INR gegenüber 194.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch