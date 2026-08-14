Dutron Polymers legte Quartalsergebnis vor

Dutron Polymers hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.17 INR gegenüber 1.43 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Dutron Polymers 273.4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 269.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch