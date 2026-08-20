Dutch Lady Milk Industries Bhd: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dutch Lady Milk Industries Bhd hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.60 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0.370 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Dutch Lady Milk Industries Bhd im vergangenen Quartal 386.6 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dutch Lady Milk Industries Bhd 375.6 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch