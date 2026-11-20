Dutch Lady Milk Industries Bhd präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.63 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.500 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dutch Lady Milk Industries Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 399.3 Millionen MYR im Vergleich zu 374.5 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch