SMI 12’109 0.9%  SPI 16’749 0.7%  Dow 46’333 0.0%  DAX 23’881 0.6%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’530 0.4%  Gold 3’844 0.3%  Bitcoin 90’118 -1.2%  Dollar 0.7959 -0.2%  Öl 67.2 -0.7% 
30.09.2025 18:05:39

Dutch Government To Support Tata Steel Nederland's Project With EUR 2 Bln Investment

(RTTNews) - Tuesday, Tata Steel Limited (TATLY.PK) announced an intended framework for the integrated project in Tata Steel Nederland.

The company has signed a non-binding Joint Letter of Intent with the Government of the Netherlands and the Province of North-Holland for the first phase of transition to low carbon dioxide steel production and to improve the healthy living environment around the IJmuiden site.

The Dutch government intends to support the project with upto 2 billion euros. Additionally, the company has made an application to the EU Innovation Fund for about 0.3 billion euros.

Meanwhile, the remaining amount is expected to be funded by a combination of the cash generated and contributed by Tata Steel Nederland, project financing debt, and funding procured by Tata Steel Limited over the period of project spend.

Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025

Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)

Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.

📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’596.08 19.85 BHPSRU
Short 12’859.83 13.92 S2S3VU
Short 13’367.18 8.71 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’109.42 30.09.2025 17:31:09
Long 11’605.11 19.37 BH8SXU
Long 11’359.18 13.92 BRTSZU
Long 10’860.40 8.90 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

