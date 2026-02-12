Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.02.2026 23:03:43
Dutch Bros Inc. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Dutch Bros Inc. (BROS) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $21.37 million, or $0.17 per share. This compares with $3.61 million, or $0.03 per share, last year.
Excluding items, Dutch Bros Inc. reported adjusted earnings of $30.12 million or $0.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 29.4% to $443.61 million from $342.78 million last year.
Dutch Bros Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.37 Mln. vs. $3.61 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.03 last year. -Revenue: $443.61 Mln vs. $342.78 Mln last year.
2026 Guidance : Total revenues = $2 - $2.03 billion
Nachrichten zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|
11.02.26
|Ausblick: Dutch Bros A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Dutch Bros A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)