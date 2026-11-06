Dutch Bros A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dutch Bros A hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 549.8 Millionen USD – ein Plus von 29.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dutch Bros A 423.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch