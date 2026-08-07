Dutch Bros A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dutch Bros A hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.200 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 550.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 415.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch