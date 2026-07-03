Dustin Group AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dustin Group AB hat am 01.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.60 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0.050 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.23 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.09 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.040 SEK sowie einem Umsatz von 5.23 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch