DUSKIN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DUSKIN gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42.47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 50.43 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DUSKIN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48.44 Milliarden JPY im Vergleich zu 47.80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch