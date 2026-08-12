DUSKIN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DUSKIN äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 61.39 JPY. Im Vorjahresviertel waren 40.04 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 49.93 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DUSKIN einen Umsatz von 47.28 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch