Duroc A B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Duroc A B hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.38 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.350 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.93 Prozent auf 583.0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 626.4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch