Duran Ventures stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Duran Ventures hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20.99 Prozent auf 0.6 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch