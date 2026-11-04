DuPont de Nemours stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DuPont de Nemours gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.91 USD, nach -0.870 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39.19 Prozent zurück. Hier wurden 1.87 Milliarden USD gegenüber 3.07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch