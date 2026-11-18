Duos Technologies Group hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.060 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 6.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch