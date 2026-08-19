Duos Technologies Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Duos Technologies Group gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Duos Technologies Group mit einem Umsatz von insgesamt 6.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7.67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch