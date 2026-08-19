Duopharma Biotech Bhd Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Duopharma Biotech Bhd Registered hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.03 MYR gegenüber 0.020 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.67 Prozent auf 234.4 Millionen MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 221.8 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch