Duopharma Biotech Bhd Registered hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.03 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.35 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.59 Prozent zurück. Hier wurden 210.1 Millionen MYR gegenüber 222.5 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch