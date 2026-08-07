Duolingo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Duolingo präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Duolingo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.910 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Duolingo mit einem Umsatz von insgesamt 298.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 252.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18.31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch