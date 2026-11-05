Duolingo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Duolingo lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.54 USD gegenüber 5.95 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 271.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 309.0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch