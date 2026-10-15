KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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15.10.2026 10:56:46
Dunja Innovations gewinnt KI-Startup-Preis 2026 mit KI-basierter Materialforschung
Beim KI-Startup-Preis 2026 pitchen Black Forest Labs, Dunja Innovations und Opus ihre Lösungen. Dunja Innovations gewinnt mit KI-gestützter Materialforschung. „Wir wollen Wissenschaft automatisieren und neue Materialien gezielt entwickeln“, sagt Gonzalo, VP Operations, bei WELT TV.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
In eigener Sache
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!