Duni Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Duni Un präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.65 Prozent auf 210.6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 207.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch