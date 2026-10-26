Duni AB präsentierte Quartalsergebnisse

Duni AB lud am 23.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.70 SEK, nach 2.23 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.03 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 1.97 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch