Dundee A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dundee A hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dundee A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.31 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.220 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Dundee A im vergangenen Quartal 2.4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 114.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dundee A 1.1 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch