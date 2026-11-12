Dundee A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dundee A hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.46 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dundee A noch ein Gewinn pro Aktie von 1.01 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch