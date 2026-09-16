Duncan Fox hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Duncan Fox hat am 13.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 51.91 CLP. Im Vorjahresviertel waren 47.32 CLP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 91.68 Milliarden CLP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85.45 Milliarden CLP umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch