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27.08.2026 06:37:00
DUNA HOUSE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
DUNA HOUSE hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 47.22 HUF eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 37.45 HUF je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.81 Milliarden HUF – ein Plus von 22.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DUNA HOUSE 12.08 Milliarden HUF erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 42.00 HUF prognostiziert, während sie den Umsatz bei 14.81 Milliarden HUF gesehen hatten.
Redaktion finanzen.ch
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