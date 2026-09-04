Duluth B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Duluth B hat am 03.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.50 USD gegenüber 0.040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 121.4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 7.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch