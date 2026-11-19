Duksung hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -176.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 192.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Duksung mit einem Umsatz von insgesamt 29.27 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 30.31 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch