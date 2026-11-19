Duksung hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 181.00 KRW gegenüber 187.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 29.27 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 30.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42.00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch