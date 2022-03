Dufry verursacht weniger CO2-Emissionen als vor der Pandemie

Basel (awp) - Der Reisedetailhändler Dufry setzte letztes Jahr wegen Reisebeschränkungen nur einen Bruchteil der üblichen Warenmenge ab. Dadurch liegen auch die Treibhausgasemissionen weiterhin unter dem Vorkrisenniveau.

Konkret emittierte der Konzern 24'477 Tonnen CO2 (Scope 1, 2 und 3). Das ist rund eine Tonne mehr als 2020, aber über ein Drittel weniger als vor der Corona-Pandemie. Dies geht aus dem Nachhaltigkeitsbericht hervor, den der Duty-Free-Spezialist am Dienstag veröffentlicht hat.

Kürzlich hat sich Dufry CO2-Reduktionsziele gesetzt. So will der Reisedetailhändler beispielsweise verstärkt auf Ökostrom setzen, LED-Leuchten in den Shops verbauen und einen Teil seiner CO2-Emissionen kompensieren. Zudem will das Unternehmen gemeinsam mit den Lieferanten den Kohlestoff-Fussabdruck von eingekauften Produkten reduzieren. Die Reduktionspläne will das Unternehmen von der Science Based Target initiative (SBTi) validieren lassen.

Ende letztes Jahr beschäftigte Dufry 22'855 Angestellte, leicht mehr als zwölf Monate zuvor. Die Frauenquote liegt bei 64 Prozent und ist damit innert Jahresfrist um einen Prozentpunkt zurückgegangen.

Vergangenes Jahr hat Dufry einen Chief Diversity & Inclusion Officer ernannt. Dieser ist Teil der Geschäftsleitung und für die Weiterentwicklung der gruppenweiten Strategie zur Diversität und Inklusion verantwortlich.

bol/kae